"On avait juste notre voiture, les affaires du petit et c’est tout" témoignent Inès et Gaëtan pour Viva for Life

Grâce aux maisons d’accueil financées par Viva for Life, Inès et Gaëtan ont pu mettre leur fils à l’abri du froid de jour comme de nuit. "Parent’Elles" est un service de l’asbl “Comme chez nous” qui accueille et accompagne des personnes sans-abri, depuis l’accueil d’urgence jusqu’à la mise en logement durable, en prêtant une attention particulière aux femmes et à leurs enfants. Vos dons à Viva for Life contribuent au renforcement du dispositif d’accueil et d’accompagnement des femmes en errance et de leurs enfants.

Il ne reste que 48 heures pour faire la différence ! Alors allez-y c’est maintenant qu’il faut agir, c’est maintenant qu’il faut donner pour changer les choses !