On aurait trouvé une alternative à l'huile de palme.

C'est l'huile la plus consommée dans le monde. On la retrouve autant dans les chips que dans une pizza ou un savon. Véritable désastre écologique en raison de la déforestation qu'elle entraîne, la fabrication de l'huile de palme constitue un sujet de recherches pour les scientifiques, qui planchent pour lui trouver une alternative éthiquement plus acceptable. En Ecosse, on y serait enfin parvenu.

En raison de sa texture lisse et son odeur neutre tout en ayant la capacité d'être un conservateur naturel, cet ingrédient surtout fabriqué en Malaisie et en Indonésie (85% de la production mondiale selon WWF) intéresse depuis longtemps les industriels pour son coût modique à fabriquer, ce qui permet de présenter un tarif économique sur le produit final.