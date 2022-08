« On aurait pu aller chercher l’or » : Kevin Borlée reste sur sa faim après la deuxième place des Tornados en finale du 4x400m

Les Tornados, doubles champions d’Europe en titre, sont heureux de leur médaille d’argent, derrière la Grande-Bretagne, en finale du 4x400m des Championnats européens de Munich. Kevin Borlée, freiné par son retour de blessure à l’ischio, est conscient de l’exploit d’une 16e médaille internationale mais reste frustré de cette deuxième place.

"Je ne pouvais pas faire beaucoup mieux. Je ne voulais pas laisser passer le Français mais je me suis dit " fais pas le con " sinon ton ischio va lâcher. Ma position technique n’était pas très bonne et je n’ai pas su attaquer correctement. J’ai eu peur de me blesser. On aurait pu aller chercher l’or et la Grande-Bretagne aujourd’hui. Je suis un peu frustré mais les gars ont bien couru.", déclarait Kevin Borlée, déçu, au micro de David Bertrand.

Son frère Dylan a réalisé un bon dernier tour pour offrir l’argent à la Belgique : "j’ai dû prendre le rôle de Kevin, ça a été très tactique. On fait une très belle course, on voulait battre les Anglais mais bravo à eux. On fait une superbe année encore. Notre 4x400m est encore présents dans tous les grands championnats. C’est beau."

Les Tornados ont donc dû se contenter de l’argent, cette fois-ci à Munich. Alexander Doom, Julien Watrin, Kevin et Dylan Borlée peuvent quand même être fiers d’avoir décroché la 5e médaille belge lors d’un Euro d’athlétisme.