On augmente le niveau avec ces hot dogs de luxe du chef Daniel de "Fait Maison !"

Ôtez les graines et les filaments blancs du poivron pointu, et détaillez-le en petits dés.

Mettez dans un bol l’huile de tournesol, les œufs, la moutarde , le basilic , sel et poivre et mixez le tout pour en faire une mayonnaise.

