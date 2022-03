Deux semaines après le début de la guerre en Ukraine, que reste-t-il de la stratégie de Vladimir Poutine ? Comment son armée s’adapte-t-elle à la résistance ukrainienne ? Qu’attendre des pourparlers ? On fait le point.

Ils ont surestimé le potentiel de leur propre armée

15 jours. Voilà 15 jours que l’armée russe de Vladimir Poutine a envahi le territoire ukrainien. 15 jours d’une guerre que le Président russe voulait " éclair ", mais qui commence à faire long feu. Des villes et villages d’Ukraine sont tombés, bien sûr. Les sites nucléaires de Tchernobyl et Zaporijjia sont désormais sous contrôle russe, aussi. Mais face à l’offensive des bataillons russes, les forces ukrainiennes ont démontré, plus d’une fois, leur résistance.

Une résistance qui, selon le chercheur en relations internationales (ULB) Julien Pomarède, est une des deux causes de l’actuel affaiblissement de la force de frappe russe. " Il y a eu un double manque de discernement chez Vladimir Poutine et son état-major " explique-t-il. " Non seulement, ils ont sous-estimé la résistance ukrainienne, mais ils ont aussi surestimé le potentiel de leur propre armée. Une armée aujourd’hui confrontée à des problèmes logistiques : manque de carburant, de rations pour les soldats et de camions nécessaires au transport de l’artillerie. "

Conséquence directe de ce ralentissement : le camp russe se voit désormais obligé de revoir ses ambitions et sa stratégie militaire. Pour Nicolas Gosset, chercheur à l’Institut royal de Défense, " Si le plan initial était une occupation très large de l’Ukraine, on voit bien qu’on n’est plus dans ce scénario-là, analyse-t-il. Aujourd’hui, les attaques se concentrent sur la conquête du croissant oriental, qui s’étend depuis le nord de Kiev, longe la frontière Nord-Est et descend vers le Donbass et la mer d’Azov au Sud-Est. "