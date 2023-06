"On alterne les tâches et on partage les factures": dans le quotidien des parents solo en colocation

Une enquête de 2021 de la Ligue des Familles estimait que certains parents en situation de monoparentalité avaient envisagé la colocation mais que 28% des parents interrogés ont déclaré avoir déjà dû renoncer à un projet de colocation, d’habitat groupé, à l’accueil d’un proche et même à une remise en couple parce qu’ils risquaient de perdre des revenus…

"Les loyers sont très élevés en Wallonie et à Bruxelles", nous explique Alexandra Woelfle, chargée d’études à la Ligue des Familles. "Quand on est seul avec un salaire et des enfants, ça devient de plus en plus compliqué d’avoir un logement qui répond aux besoins de la famille. La colocation peut donc être une vraie solution. D’abord financièrement, mais aussi en termes de répartition vie privée vie professionnelle. Vivre avec d’autres personnes cas permet aussi une entraide entre les familles si un enfant est malade, s’il y a un dépannage à faire. C’est important."

Mais la colocation permet bien de diminuer de manière significative les coûts, c’est particulièrement réel pour Ludivine, qui a vécu plus de 10 ans en tant que maman solo : "Être famille monoparentale c’est extrêmement compliqué. La colocation permet d’alléger tout cela. Nous vivons désormais dans un logement moderne, bien isolé. Les frais de location, les charges sont coupées en deux, ça facilite grandement les choses."

Ludivine et Juliette le reconnaissent, elles ont la chance de travailler toutes les deux : "Nous sommes dans une société ou seule la famille nucléaire est reconnue", explique Ludivine. "Si l’une de nous se retrouvait au chômage, elle serait en statut de cohabitante et ça pourrait poser un souci sur le long terme. Mais nous avons aussi la chance d’avoir des profils recherchés sur le marché de l’emploi, donc ce n’est pas quelque chose qui m’inquiète dans l’immédiat."

L’explosion des coûts de l’énergie et de la nourriture fait craindre à la Ligue des Familles un besoin accru des familles monoparentales à recourir à ce type de logement, notamment pour les plus précaires et les personnes dont l’emploi ne permet pas une prise en charge "classique" des enfants : "Dans notre enquête de 2021, nous avions 18% des familles monoparentales qui nous confiaient consacrer plus de la moitié de leur budget à leur loyer", explique Alexandra Woelfle,"on est quasiment certains qu’avec la crise de l’énergie et l’inflation sur les produits de première nécessité, il y aura encore plus de familles qui vont avoir difficile de joindre les deux bouts."