"On adventure with dad", le compte Instagram d’un papa créatif

Originaire d’Anvers, Kenny Deuss est papa de deux charmantes petites filles: Alix et Aster. Sur son compte Instagram, ce papa met régulièrement en scène ses enfants dans des situations délirantes grâce à des montages photos très drôles.

"On adventure with dad", c’est comme ça que Kenny a décidé d’appeler son compte Instagram, qui séduit aujourd’hui près de 436.000 abonnés. Tout a commencé par une question de la maman au sujet de ses deux filles, un jour où elle était absente : "Tout va bien avec les enfants ? Envoie une photo" et Kenny Deuss n’a pas pu s’empêcher d’envoyer une photo humoristique, car oui ce papa est un pro de photoshop!

J’ai commencé en postant quelques photos mais je n’aurais jamais pu imaginer que ce compte Instagram devienne aussi viral.

Son humour fait mouche sur Instagram! Les parents d’enfants se reconnaissent très vite dans les situations du quotidien qui pourraient mal tourner : "Il y a toujours des personnes qui n’apprécient mon sens de l’humour mais c’est ok. J’essaie de faire des photos les plus réalistes possible pour créer une petite onde de choc. La plupart des gens comprennent directement que c’est un photo montage, certains pas et n’apprécient pas. En plus du côté humoristique, je me dis que ces photos peuvent également alerter des vrais dangers des situations de la vie quotidienne" explique Kenny dans une foire aux questions sur son compte Instagram.

Tous les mardis, Kenny poste une nouvelle photo de ses aventures avec ses deux filles. Les mises en scène sont drôles et créatives, Alix et Aster ont l’air de s’amuser. "Cela représente un défi car mes filles sont un peu trop jeunes pour comprendre le concept. Elles sont toujours d’humeur joueuse, alors parfois elles ne veulent pas coopérer. Mais lorsque toutes les photos sont faites, un autre défi se présente. L’édition des photos peut également prendre un certain temps. Lorsque les photos fonctionnent comme je l’avais prévu, cela peut être un travail facile, mais ce n’est pas toujours le cas, alors je dois être créatif pour que l’idée marche " a expliqué Kenny à Bored Panda.

Suivez ici le compte Instagram de cette joyeuse petite famille.

Ps : on vous déconseille fortement de reproduire les situations mises en scène par Kenny chez vous, surtout si vous n’êtes pas un pro de photoshop.