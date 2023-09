On a vu "Ça va bien se passer, Dadju", le nouveau documentaire du prince Dadj'

Il y a quelque temps, on vous parlait du phénomène des docus musicaux qui est devenu un "classique" pour les artistes et les plateformes. Le 13 septembre, Dadju a apporté sa pierre à l’édifice en dévoilant son documentaire inédit sur Canal + réalisé par Teo Frank et David Périssère, "Ça va bien se passer, Dadju".

Ses incrustes dans la Sexion d’assaut, sa relation avec ses frères et sœurs, … Les six épisodes, dont le premier est disponible gratuitement sur Youtube, sont l’occasion pour Dadju de revenir sur sa vie et sa carrière. Le documentaire prend place pendant la préparation de son concert au Parc des Princes. Sa mère, ses frères et sœurs, mais aussi sa femme interviennent pour évoquer un Dadju plus intimiste, moins souvent montré au public.

En plus de sa famille, des voix plus connues partagent leur témoignage sur l’artiste : Vitaa, Ninho, Soprano, Gradur et Gims, forcément. On y apprend notamment ses difficultés au début à assumer sa voix mélodieuse aux côtés de la Sexion habituée à "découper les prods".

Si les premiers retours sont globalement positifs, on peut noter la réaction intrigante de Franglish, alors que les deux artistes ont déjà collaboré par le passé. Celui-ci se plaint de l’absence de son frère Joss Stinson dans le documentaire. "Les montages ne changent pas ce qui s’est vraiment passé. Ils ne le racontent pas, d’autres s’approprient carrément tes actions. C’est dommage, mais je le raconterai un jour", écrit-il en story Instagram. Franglish et Joss Stinson auraient participé à faire grandir la carrière de Dadju en l’épaulant dans l’écriture de son hit "Reine", certifié single de diamant.