"On a vraiment lancé la banque NewB au pire des moments possibles"

Cette semaine, le Podcast "Déclic – Le Tournant" revient sur les raisons de l’échec de la banque NewB. Alors que ce projet avait suscité un immense engouement et convaincu 120.000 coopérateurs d’investir, aujourd’hui le projet de banque a vécu et des dizaines de millions (investis pour l’essentiel par des citoyens) se sont envolés.

Dans notre enquête, nous sommes allés revoir toute une série d’acteurs du dossier et notamment Bernard Bayot, président de la coopérative NewB et cheville ouvrière du projet depuis le tout début. L’occasion pour lui d’expliquer pourquoi le projet a fini par échouer. Il pointe une raison principale : la crise covid et les taux d’intérêt à long terme qui sont restés excessivement bas durant toute la période où la banque tentait de décoller.

"On a vraiment lancé la banque au pire des moments", explique-t-il. "Un mois et demi après que l’on a reçu notre agrément bancaire, nous étions en confinement. Ce qui veut dire qu’on a dû recruter du personnel et lancer l’activité en distanciel. Ça nous a fait perdre un an dans le décollage de la banque".

A cela, il faut ajouter un autre gros problème. Les taux d’intérêt, qui étaient déjà quasiment au plancher avant la crise Covid, sont carrément devenus négatifs dans les mois qui ont suivi l’arrivée du virus. "Or, il faut comprendre que, quand un épargnant mettait son argent chez nous, nous devions le déposer à la Banque Centrale Européenne, le temps de construire notre portefeuille de crédit. Mais comme les taux étaient négatifs, placer cet argent à la BCE nous faisait perdre de l’argent chaque mois". C’est une situation tout à fait paradoxale que nous décrit Bernard Bayot : "A la fois, on devait aller convaincre un maximum d’épargnants possible d’ouvrir des comptes chez nous (pour développer notre activité à long terme) et en même temps… chaque épargnant qui débarquait faisait perdre de l’argent à la banque".

Pour Bernard Bayot, c’est donc là qu’il faut aller chercher l’explication principale de l’échec : une conjoncture terriblement défavorable. Il regrette dès lors que les pouvoirs publics ne soient pas venus recapitaliser la banque au moment où elle en avait besoin en 2022. Mais voilà, du côté des pouvoirs publics et des fonds d’investissement, on explique qu’alors, on ne croyait déjà plus au projet et à sa possibilité de décoller un jour. Tout ça est d’ailleurs à découvrir dans le second épisode du Podcast.