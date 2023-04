« On a voulu montrer la transparence » : une enquête interne de Bpost révèle des ententes illégales et des faux en écriture

Interrogée par la RTBF, la direction de Bpost réagit. "On a vraiment voulu montrer la transparence", réagit Laura Crespo, la porte-parole de Bpost. "Dès que les événements ont commencé à faire du bruit chez nous, le conseil d’administration, donc la présidente, a vraiment voulu mettre en place une enquête", ajoute la porte-parole. "Les personnes ont été interrogées. On a fait un audit. On a prolongé cet audit vraiment de façon plus 'forensic' avec des milliers de dossiers", poursuit Laura Crespo. "On veut vraiment montrer qu’on est coopérant et qu’on veut vraiment faire la transparence pour que cela ne se reproduise plus du tout", conclut la porte-parole de Bpost.

Les conclusions de cet audit et d’une enquête ont été présentées cette semaine à Petra De Sutter (Groen), la ministre de tutelle de Bpost.

Il apparaît, selon les informations de l’Echo et De Tijd que les trois hauts dirigeants – licenciés l’année passée – ont participé à des réunions entre le distributeur de journaux PPP et les éditeurs de journaux DPG Media et Mediahuis, alors que les candidats n’avaient pas encore remis leur offre pour la concession.