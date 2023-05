"On a vite oublié comment se laver les mains": journée de sensibilisation à l’hôpital Ambroise Paré de Mons

Le Covid a eu ceci de positif, il nous a poussé à être plus attentif à l’hygiène de nos mains. Mais il ne faudrait pas oublier les réflexes acquis. L’hôpital Ambroise Paré de Mons organisait aujourd’hui des ateliers pour rappeler les bons gestes et pour expliquer pourquoi c’est important de les appliquer.

"On a un peu oublié de se laver les mains et comment on doit les laver", nous explique Bénédicte Vos, infirmière hygiéniste du CHU Ambroise Paré. " La journée d’aujourd’hui va nous permettre de rappeler à nos patients de le faire régulièrement et de la bonne manière. Pendant le Covid, nous avons beaucoup utilisé le gel hydroalcoolique, c’est bien. Mais dans la vie de tous les jours c’est important de se laver les mains à l’eau et au savon."

Alors pour faire comprendre l’importance de bien se frotter partout, les patients de l’hôpital sont invités à se laver les mains au gel et puis à faire un petit test avec une machine à lumière bleue qui va révéler si le lavage a été efficace. Et parfois, c’est la surprise : "Je pensais avoir bien frotté partout !", nous dit cette dame. "Pourtant, je sais que c’est important de bien se laver les mains, ça évite des maladies !"

Zoé, 10 ans, est contente de jouer le jeu : "Je vais apprendre à bien me laver les mains ! Même si je sais que je dois le faire tout le temps, quand je reviens de l’école, avant de manger, en revenant de l’hôpital. C’est super important !"

Le temps de la journée, l’équipe des infirmières hygiénistes de l’hôpital aura sensibilisé des dizaines de patients.

80% des bactéries que nous attrapons passent par les mains.

Selon les chercheurs, si tous les habitants de la Terre arrivaient à se laver les mains correctement et régulièrement, un million de décès pourraient être évités chaque année.