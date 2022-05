On a visité pour vous "Spa Story, une histoire qui coule de source"

"Spa Story, une histoire qui coule de source" est située dans l’ancienne Villa Royale, résidence de la reine Marie-Henriette, 2ème reine des Belges.

Spa, c’est aujourd’hui un nom commun synonyme d’espace de bien-être où l’eau joue un rôle primordial. Pourquoi et comment ce petit bourg inconnu avant le 16e siècle a-t-il acquis cette renommée internationale ?

C’est la venue de Pierre le Grand, en 1717, empereur de toutes les Russies dont la guérison va lancer la mode de la cure à Spa. Mais c’est aussi grâce à la parution en plusieurs langues des "Amusements des eaux de Spa". Dans cet ouvrage, l’auteur parle de la façon de vivre, des divertissements et de tout ce qu’il est possible de voir et de faire, bref, les amusements de Spa !