On a visité pour vous "Naturâne" à Vaux-sur-Sûre

L’activité principale de la ferme est la production de lait d’ânesse. Les ânesses sont traites tous les matins durant 6 mois. Il faut savoir que de chaque traite ne ressort qu’entre un demi-litre et un bon litre de lait. Le lait doit être consommé le jour même mais peut être congelé pour une consommation ultérieure.

Outre l’utilisation en cosmétique (savon, soins pour la peau, lait pour le corps, le visage, les cheveux, etc.), le lait d’ânesse possède également d’innombrables vertus nutritionnelles ! C’est le lait le plus proche du lait maternel, riche en vitamines, il renforce la flore intestinale, purge le foie, renforce les défenses immunitaires. Son utilisation pour le remplacement du lait maternel n’est plus à prouver. Le lait d’ânesse renforce les défenses immunitaires des personnes malades et prévient des carences. Ce n’est pas un médicament, mais bien une aide pour soigner divers problèmes de santé ou dermatologique. Ses vertus sont appréciées de plus en plus par les médecins.

Naturâne est le seul endroit de Belgique où l’on peut acquérir ce précieux lait.