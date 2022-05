On a visité pour vous "Les Jardins d’Annevoie"

Les Jardins d’Annevoie ont été aménagés au XVIIIe siècle. Ils sont inscrits au Patrimoine majeur de Wallonie. C’est un parc d’une douzaine d’hectares. Mais c’est surtout un jardin d’eau ! Ce sont les seuls de ce type en Belgique. Ils figurent parmi les plus beaux d’Europe !

Dans le parc, il y a des fontaines d’eau. Leur particularité est qu’elles fonctionnent naturellement, sans aucune machinerie. L’eau s’y écoule entièrement grâce aux dénivellations naturelles. En se baladant, on observe des fontaines avec des forces différentes : du style français, fantaisie du style anglais et le charme intimiste du style italien. Courbes, contrastes, niveaux et effets de surprise, l’alliance entre les styles fait toute la beauté de ces jardins.