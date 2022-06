On a visité pour vous le ZooParc de la Vallée de la Sûre à Vaux-sur-Sûre

Le ZooParc est géré par une Asbl dont le but est de participer à la conservation et la protection des espèces menacées sur la planète. Elle collabore avec toute une série d’autres parcs animaliers et zoologiques en Europe et dans le monde. Les animaux présents dans le parc sont des dons ou des échanges avec d’autres. Son but est également la pédagogie et l’apprentissage.