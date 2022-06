On a visité pour vous le "Trésor de la Cathédrale" de Liège

On termine la visite par l’intérieur de la très belle cathédrale dont l’extérieur vient d’être rénové. Elle est majestueuse et pleine d’œuvres d’art comme "le Christ gisant" de Jean Del Cour qui est magnifique. La représentation du diable aussi est à voir car rare dans un édifice religieux, le génie du mal, tout en marbre blanc. Et puis, il y a des vitraux à profusion et pour tous les goûts qui donnent à l’ensemble un luminosité particulière. Et en plus l’entrée est gratuite.

Le Trésor est ouvert du mardi au samedi de 10 à 17 h et le dimanche de 13 à 17 h. Entrée 8€

http://www.tresordeliege.be/