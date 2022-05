On a visité pour vous le Parc à Gibier de La Roche-en-Ardenne

Le Parc à Gibier est ouvert pendant les week-ends, les vacances scolaires et les jours fériés de 10h à 18h... et durant la semaine de 11h à 17h00. Le prix de l’entrée est de 4,50 €. La visite dure entre 1 et 2 heures. L’accès est possible mais difficile pour les personnes à mobilités réduites. Notez que les chiens sont non admis dans l’enceinte du Parc à Gibier.

Pour plus de renseignements : https://www.parc-gibier-laroche.be/ ou https://www.facebook.com/parcagibierlarocheenardenne