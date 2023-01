On a visité pour vous le musée du Téléphone à Neufchâteau

D’abord porteur de télégrammes à vélo, Emile a ensuite occupé diverses fonctions, et notamment géré les cabines téléphoniques à pièces : "On devait aller lever les recettes des cabines. Ça devait se faire régulièrement. Par exemple en été dans la Vallée de la Semois, il fallait y aller tous les trois jours."

Depuis 1998, au moment de sa prépension, Emile a commencé à collectionner et à accumuler des téléphones : téléphones militaires, téléphones d’usine, de château, de maître, de chez nous et de l’étranger, et de différentes époques, le plus ancien datant de 1890. Mais Emile possède également des téléphones plus récents à cadran, à touches, sans fil, et les premiers portables datant de début des années 90, coûtant 100.00 frs de l’époque (2500 €) et qui semblent déjà bien vieux à côté de nos actuels smartphones : "J’ai commencé à faire les brocantes, puis j’ai ouvert mon musée en 2006. Aujourd’hui j’ai plus de 1000 téléphones".

En arrivant chez Emile, vous allez d’abord pouvoir admirer des cabines téléphoniques de différents pays : Angleterre, France, Pays-Bas et forcément de Belgique.