On a visité pour vous le musée du Doudou à Mons

Installé dans l’ancien bâtiment du Mont-de-Piété construit en 1625, le Musée du Doudou mise sur l’interactivité. Véritable centre d’interprétation, les visiteurs (re) vivent les temps forts de la Ducasse via de multiples objets mais aussi par des écrans, des vidéos et des bornes sur lesquelles petits et grands peuvent s’amuser. Les coulisses de la Ducasse confirment son caractère populaire et fédérateur. C’est d’ailleurs ce qui a interpellé et touché l’UNESCO. La participation des habitants au Combat ou à la Montée du Car d’Or, l’investissement de centaines de bénévoles tout au long de l’année, la transmission vers les plus jeunes… Que l’on soit Montois ou pas, que l’on soit un adepte de la Ducasse ou que l’on n’y ait jamais participé, chacun ressort du musée des images plein la tête.

Pour plus d’infos : https://www.museedudoudou.mons.be/