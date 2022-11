On a visité pour vous le Musée de l'Iguanodon à Bernissart

L'iguanodon est un grand dinosaure herbivore qui a vécu à l'époque du Crétacé, entre 140 et 110 millions d'années avant notre ère. Son nom, signifie "dent d'iguane" et atteste la ressemblance de ses dents jugales crénelées avec celles de l'animal actuel. Long de 6 à 10 mètres et pesant plus de 4 tonnes, il était bipède-quadrupède. Cette découverte a révélé un site paléontologique unique au monde. 29 squelettes complets et plusieurs éléments de squelettes y furent découverts. C'était la première fois que l'on mettait à jour autant de squelettes complets de dinosaures. Beaucoup ont été placés au Muséum des sciences naturelles de Belgique à Bruxelles.