Notre ambassadeur du Brabant wallon, Pascal Laroche, s’est rendu dans le Domaine Provincial du Bois des Rêves ! Il a visité le Musée de l’Eau et de la Fontaine, un musée en plein air !

Anciennement situé à Genval, le Musée se place notamment dans une réflexion autour des défis actuels que présente l’eau et se veut un facteur de sensibilisation pour les jeunes et les moins jeunes. L’équipe organise des animations scolaires et familiales. Il y a aussi des stages pendant les vacances.