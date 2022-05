On a visité pour vous "Le Monde Sauvage d’Aywaille"

Dans la première partie, les animaux évoluent en semi-liberté. Cette section se visite en voiture et/ou en petit train et là, vous avez rendez-vous avec les girafes, rhinocéros, zèbres, dromadaires, chameaux, gnous, hippopotames, antilopes, éléphants… et tout ce petit monde évolue à quelques mètres de vous…

La deuxième partie se visite à pied, en pleine nature. On y découvre les animaux les plus fantastiques des quatre coins du monde (tigres, pumas, lynx, guépards, otaries, ours, gibbons, bisons…).

Dans la troisième partie, on découvre les aptitudes aux jeux de 7 otaries.

Ensuite, on arrive à la ferme pour enfants qui se trouve dans une immense plaine de jeux.

Dans la cinquième partie du Parc, incorporée dans une volière exotique, avec un restaurant et un self-service, se trouvent les oiseaux parlants les plus variés des quatre coins du monde.

Dans la sixième partie, il y a un endroit réservé aux rapaces. Avec un spectacle de 30 minutes où sont présentées différentes espèces de rapaces en liberté.