On a visité pour vous le "Mima" à Molenbeek

"Invader Rubikcubist" met à l’honneur l’artiste de rue Invader ! Ses œuvres décorent les rues du monde entier depuis 1996. Vous avez forcément déjà vu ses mosaïques, elles ressemblent aux fantômes de Pacman ! Elles sont souvent collées aux murs dans la rue, sous les noms de rues…

L’exposition comporte plus d’une centaine de créations réalisées uniquement à partir de Rubik’s Cube. On y voit des tas de figures de la pop culture reconstitués en mosaïques : on va de Zidane à Escobar, de Astro le petit robot à des reconstitutions de Picasso… C’est hyper coloré, hyper joyeux et très ludique. La technique du Rubik’s Cube crée une sorte d’illusion d’optique. Le dessin n’est pas identifiable au premier coup d’œil, il apparaît plus clairement à travers l’écran de son téléphone portable. Cela devient donc carrément un jeu de devinettes. On regarde une première fois l’œuvre, on essaye de reconnaître ce qui est représenté et ensuite on confirme avec l’appareil photo.