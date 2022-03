On a visité pour vous “Le Jardin Botanique de Meise"

Le jardin botanique a été créé en 1958 suite à la désaffectation du Botanique de Bruxelles. En effet, aujourd’hui "le Bota" est devenu une des salles de concert les plus célèbres de la capitale. On a donc construit de nouvelles serres et de nouveaux espaces à Meise dans l’ancien domaine de Bouchout où vivait la princesse Charlotte de Belgique, fille de Léopold 1er. On peut d’ailleurs encore y voir le splendide château fort datant du XIIème siècle.