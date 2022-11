On a visité pour vous le fort de Loncin !

En ayant retenu les armées allemandes pendant plus de 10 jours et en les ayant contraintes de dévoiler la puissance de leur artillerie, le fort de Loncin et des 11 autres forts de Liège ont permis à la France et à l’Angleterre de compléter leur mobilisation pour finalement arrêter les Allemands sur la Marne. Ils ont par conséquent bien contribué à la victoire finale de 1918.

C’est d’ailleurs pour cette héroïque résistance que la ville de Liège a reçu la Légion d’honneur de la France et que les Parisiens ont rebaptisé le café viennois en café liégeois, que la rue de Berlin dans le 8e arrondissement se change en rue de Liège et que la station de métro auparavant appelée " Berlin " devient la station " Liège ".

L’épopée du fort de Loncin fut certainement une des plus tragiques et héroïques de celles de la Première Guerre.

Les Allemands qui étaient stupéfaits de l’héroïsme de ces soldats belges, ne se livrèrent à aucune violence. Ils découvrirent au passage des blessés et des brûlés. Les officiers allemands ont cité les défenseurs du fort de Loncin à leurs soldats, en exemple d’héroïsme et de patriotisme.