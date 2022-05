On a visité pour vous le Domaine provincial de Chevetogne

La bonne nouvelle, c’est que dès le 27 juin, la piscine extérieure va rouvrir pour toute la saison d’été ! Donc si vous cherchez un endroit pour faire trempette, le lieu est parfait !

Des évènements sont également organisés dans le domaine. Le prochain s’appelle “Fou de Jardins” et se tiendra le 12 juin. Pour y participer, il faut s’inscrire aux ateliers pour vraiment mettre les mains dans la terre et se rapprocher de la nature. Le domaine de Chevetogne, c’est aussi le respect de la biodiversité, la défense de tout ce qui est faune et flore…