On a visité pour vous le domaine du Château de Seneffe

Philippe Jauniaux, notre ambassadeur du Hainaut, a poussé les grilles du Domaine de Seneffe et de son parc de 22 hectares. On peut y admirer la composition paysagère du siècle des Lumières. Le Château néoclassique témoigne de la vie au XVIIIe siècle.



En 2022, le Musée de l’orfèvrerie de la Fédération Wallonie-Bruxelles fait peau neuve et vous présente une nouvelle scénographie ! Embarquement pour un voyage immersif au fil des saisons et des petites chroniques vécues par les occupants du lieu au retour du Grand Tour. Venez découvrir : D’un jour à l’autre le XVIIIe siècle.



Lieu de promenades, le Parc du Domaine du Château de Seneffe est aussi un site d’expositions en plein air, un espace événementiel où les visiteurs sont séduits par le paysage bucolique et la variété des manifestations.