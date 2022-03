On a visité pour vous "La Terre du Froid" de Pairi Daiza

Le Pairi Daiza Resort propose 100 logements de standing dans La Dernière Frontière (monde de la Colombie-Britanique) et dans La Terre du Froid (monde des pôles arctique et antarctique). Ils permettent de séjourner au plus près des territoires de 9 espèces animales différentes. Tigres de Sibérie, morses, ours blancs, manchots, loups et ours bruns, ours noirs et daims et otaries de Steller.

Les résidents du Pairi Daiza Resort peuvent profiter 24h/24 de la compagnie des animaux dans ces deux mondes. Ils ont également accès à l’ensemble du parc une heure plus tôt que les visiteurs d’un jour. C’est la possibilité de profiter de manière privilégiée des jardins et d’animaux parmi les plus célèbres du parc, comme les 5 pandas géants par exemple.