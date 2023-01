On a visité pour vous la collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles

Le carillon de Nivelles ne se visite que durant les journées du patrimoine, pour y accéder il faut monter 219 marches. Il contient 47 cloches de bronze dans la tour centrale, avec un poids total de 14 tonnes. La plus grosse cloche s’appelle Gertrude et pèse 3200 kilos. Les cloches sont entretenues par des campanistes et vérifiées une fois par an. Les cloches actuelles ne sont pas les cloches d’origine, celles-ci ont été endommagées lors d’un bombardement en 1940. Les cloches peuvent être actionnées soit par un marteau extérieur, un système électrique pour l’horloge, ou par un système à la volée. L’horloge sonne tous les quarts d’heure, et il y a une mélodie un peu plus longue pour les heures et les demies. À l’heure et à la demie, un Jacquemart nommé Jean de Nivelles frappe deux fois sur sa cloche.

Pour la petite anecdote, le coq, qui se trouve tout en haut de la Collégiale, vient d’être réparé, béni et sera remis en place dans les tout prochains jours…