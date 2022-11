On a visité pour vous la "cime des arbres" à l'Escale Forestière de Bon-Secours !

Philippe a pris la direction du Parc naturel des Plaines de l’Escaut qui existe depuis plus de 25 ans. Sa superficie est de plus de 26.000 hectares et s’étend sur six communes dans le sud du Hainaut occidental : Rumes, Brunehaut, Antoing, Péruwelz, Beloeil et Bernissart. Situé à la frontière, il forme avec le Parc naturel régional Scarpe-Escaut (son homologue français auquel il est rattaché), le parc naturel transfrontalier du Hainaut.

La meilleure porte d’entrée pour accéder au Parc naturel des Plaines de l’Escaut est très certainement l'"Escale forestière" située à Bon-secours. Il s’agit d’une escapade touristique dédiée à la découverte de la forêt. On y trouve notamment un espace appelé "Explor’forêt". C’est un centre d’interprétation de la forêt qui permet de (re) découvrir l’écosystème forestier. Le film "Le voyage en ballon" survole la diversité et les richesses du Parc naturel des Plaines de l’Escaut pour mieux les appréhender.

Parmi les étapes incontournables, la plus impressionnante est le "Promenoir des cimes". Une sorte de passerelle au milieu de la forêt pour observer les chênes, les frênes et les hêtres à 16 mètres de hauteur. La vue panoramique aux couleurs actuelles, celles de l’automne, est imprenable.