On a visité pour vous "La beurrerie Corman"

Des tables des familles belges, notamment avec les marques Balade et Carlsbourg, aux usines des plus grands industriels en passant par les ateliers des meilleurs artisans, les produits Corman accompagnent tous les usages et tous les moments de consommation du beurre et de la crème, partout dans le monde. Corman, c’est plus de 800 références exportées dans 80 pays !