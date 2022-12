On a visité pour vous l’Hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines

Notre-Dame à la Rose, c’est un peu l’équivalent des Hospices de Beaune mais en plus ancien et surtout en plus riche. Le site affiche le label " Patrimoine majeur de Wallonie ".

L’hôpital a été fondé au milieu du 13ème siècle, à l’initiative d’Alix de Rosoit, une princesse française. Il est en quelque sorte l’ancêtre des hôpitaux publics, un lieu où on soigne le corps mais aussi l’âme des indigents.

Tout au long du Moyen Âge, les riches seigneurs locaux ont financé l’Hôpital Notre-Dame à la Rose pour s’assurer du salut de leur âme. Du gagnant/gagnant, du win/win, comme on dirait aujourd’hui… La mutuelle n’existait pas !

Une salle des malades avec ses lits en alcôve débouche sur la chapelle baroque. Que de souffrances mais aussi de moments d’humanité et de réconfort ont dû se vivre là ! Et en tendant bien l’oreille, avec un peu d’imagination, on peut presque encore entendre sur les dalles en pierre bleue les pas des sœurs augustines qui y habitaient.