On a visité pour vous l’exposition "Frida Khalo"…

Hugues Hamelynck, notre ambassadeur bruxellois, voulait tester l’expo consacrée à Frida Kahlo et s’est retrouvé à en visiter deux ! Et oui, il y a deux expositions très semblables consacrées à l’artiste mexicaine en ce moment dans la capitale. Il ne faut donc pas se tromper quand on fait sa réservation…