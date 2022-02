On a visité pour vous l’exposition consacrée à l’artiste gaumais "Palix"

À la base, la Ville d’Arlon avait invité Palix seul. Mais elle s’est dit que ce serait intéressant de faire une exposition collective avec 7 autres artistes.

Au premier étage du Palais, on retrouve les huiles de Palix qui laissent place à l’imagination. Le titre de l’expo "Infatigables Voyageurs" fait référence à des personnages de son œuvre portant sur le dos des formes particulières et évoquant les trekkeurs.

A côté de ses huiles, on retrouve ses croquis d’audiences de procès célèbres. Et en présentant ces dessins dans le Palais à Arlon qui est l’ancien Palais de Justice, on peut dire que la boucle est bouclée !

On y retrouve aussi ses créations publicitaires : des étiquettes de bouteilles de champagne ou d’une bière luxembourgeoise.

D’autres artistes sont présentés au Palais ! Ludovic Gillet expose des écrits poétiques, Daniel Paquay et Murielle Honoré présentent de l’art floral japonais, Cédric Raths et Guy Deltour exposent leurs sculptures, Mathieu Drogo ses illustrations et enfin Charles Hiéronimus propose ses photographies.