On a visité pour vous l'expo "Picasso" au Château de Waroux à Ans

Pablo Picasso a dit : " j’ai mis toute ma vie à savoir dessiner comme un enfant " !

Vous allez découvrir plus d’une centaine d’œuvres d’un des plus célèbres artistes du XXème siècle. L’expo est composée de gravures, lithographies et illustrations originales. Elle se structure autour de plusieurs thématiques et aborde successivement les débuts de l’artiste, la tradition espagnole, le cubisme, l’influence africaine, le surréalisme, la céramique, l’art du portrait et l’engagement de l’artiste pour la Paix.

L’exposition explique que pendant plusieurs années, le style de Pablo Picasso va se caractériser par une déconstruction des objets et de l’espace. Le souci n’est pas d’imiter fidèlement le réel mais d’éliminer les détails et de simplifier les formes. Picasso ne reproduit plus la perspective.