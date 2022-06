On a visité pour vous l’expo "Photo Ark" à l’Abbaye de Stavelot

Cette expo est essentielle pour les scientifiques et les chercheurs. Les photos sont aussi un plaidoyer pour la défense de notre biodiversité qu’il est primordial de préserver. N’oublions pas que lorsqu’une espèce s’éteint, c’est tout notre écosystème qui s’en trouve bouleversé.

Photo Ark, c’est une expo esthétique et instructive qui intéressera les professionnels de la photographie et les défenseurs, petits et grands du monde animal. C’est à l’Abbaye de Stavelot, tous les jours de 10 à 18h.