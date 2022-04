On a visité pour vous l’expo "I love Japan" à Liège !

L’exposition "I love Japan" vous emmène méditer dans un jardin zen et vous invite sur le chemin de Torii à la rencontre de Bouddha. Les Torii sont des portails délimitant la frontière entre le monde profane et l'espace sacré du sanctuaire, ce sont des symboles particulièrement caractéristiques du religieux au Japon. Vous découvrirez l’origine des Geishas et des légendaires Samouraïs !

De l’art pictural, aux origamis et de l’art de la table, aux tatouages, laissez-vous charmer par les richesses artistiques de ce pays. Vous pourrez visiter une véritable ruelle japonaise et admirer la sobriété de la décoration intérieure d’une maison typique.

Ne ratez sous aucun prétexte l’espace dédié la culture japonaise populaire et au monde moderne bourdonnant : le cinéma, les dessins animés, les mangas, les jeux vidéos… Venez affronter Goldorak, Naruto, Sangoku et bien d’autres encore !