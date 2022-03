On a visité pour vous "L’escargotière" de Warnant

Ces petits "gros-gris" mesurent de 40 à 45 mm pour un poids adulte de 20 à 30 grammes… L’hiver, les escargots hibernent, se cachent et s’endorment. A l’Escargotière de Warnant, on les place dans une grande chambre froide. Quand le printemps arrive, on les réveille pour les sortir au grand air et qu’ils puissent s’accoupler.

Les escargots sont hermaphrodites, mais ils ont besoin d’un autre partenaire pour s’accoupler. Ils s’attachent par le cou. L’accouplement dure environ 11h00. En principe, ils ne s’accouplent qu’une fois par an.

Les "gros-gris" raffolent de trèfles, de salade, de graines de moutarde et d’autres plantes en tout genre. Dans l’élevage, les escargots vivent dans une grande serre durant le printemps et l’été et mangent à longueur de journée. C’est ce qu’on appelle "la phase d’engraissement"

Il y a donc plusieurs étapes dans l’élevage d’escargots : le réveil après l’hibernation, l’accouplement et l’engraissement. Une fois les gastéropodes bien nourris, on "cueille" ceux qui sont assez gros et… direction la cuisine. Les plus petits, qui n’auraient pas encore leur place dans l’assiette à la fin de l’été, retournent dans les frigos pour l’hibernation. Et voilà le cycle reprend !