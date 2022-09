On a visité pour vous "l’Archéoforum" de Liège

Certains pensent que la vieille et noble cité de Legia avait été fondée par les Romains et qu’elle avait ainsi été appelée en référence aux "legiones" qui y étaient cantonnées

On notera aussi qu’en 881, la ville en plein essor a été pillée et brulée par les Vikings…

On sait que la prononciation française ancienne faisait entendre un "é" (fermé) et qu’après avoir écrit Liege, on a ensuite, pendant longtemps, écrit Liége, conformément à la prononciation locale, même quand, dans la prononciation française normée, "é" fut devenu un "è"" ouvert. C’est seulement en 1878 que l’Académie française a décidé de changer, dans l’orthographe, les finales "ége en ège". Mais Liège, comme nom de lieu hors de France n’a pas été tout de suite affecté. C’est en 1946 seulement que la graphie Liège a été entérinée par un arrêté du prince Charles, régent de Belgique, en dépit de la prononciation locale, restant communément Liéch. Il faut noter cependant que l’orthographe des communes belges est décidée par le Roi, c’est-à-dire le gouvernement, et non par les autorités locales. Le "é" reste cependant d’application pour le qualificatif liégeois(e).

Quelques Liégeois restent cependant attachés à l’ancienne graphie, et notamment le journal La Gazette de Liége, aujourd’hui publiée comme édition locale de La Libre Belgique.