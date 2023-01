On a visité pour vous l’Aegidium à Bruxelles

L'Aegidium, situé au numéro 18 du Parvis de Saint-Gilles à Bruxelles, est un bâtiment construit en 1905 par l'architecte Guillaume Segers. Cet édifice imposant est passé inaperçu pendant de nombreuses années, mais une visite récente a révélé sa véritable beauté.

Autrefois connu sous le nom de Diamant Palace puis Panthéon-Palace, l'Aegidium était l'un des principaux lieux de fête à Bruxelles. Avec ses 3 260 mètres carrés de surface, les habitants de la ville s'y pressaient pour danser jusqu'au petit matin. L'Aegidium était considéré comme un joyau de la vie nocturne bruxelloise, avec une architecture qui rappelle les plus beaux palais de la Renaissance italienne et des détails incroyables tels que la galerie des glaces du vestibule, le jardin d'hiver aux carrelages exotiques, et la Salle Mauresque avec ses décors de théâtre préservés et son immense toit illuminé.

Malheureusement, après ses grandes heures de gloire, l'Aegidium a été racheté par l'Église en 1929 et transformé en salle paroissiale et cinéma. Le lieu a fermé ses portes en 1985 et est resté abandonné pendant près de quarante ans. Il a été classé par le gouvernement bruxellois en 2006 et pourrait bientôt rouvrir ses portes au public pour des activités telles que des concerts et des événements.

En résumé, l'Aegidium est un bâtiment méconnu de Bruxelles qui a été l'un des joyaux de la vie nocturne de la ville à une époque. Après des décennies d'abandon, il pourrait bientôt être restauré et redevenir un lieu vibrant pour les habitants de Bruxelles.