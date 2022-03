On a visité pour vous « L’Abbaye Notre Dame de Brialmont »

La communauté compte actuellement 10 moniales. Leur journée est partagée entre la lecture, la prière, les offices liturgiques et le travail manuel.

Le potager a été transformé en verger. Il permet de récolter des fruits avec lesquels sœur Marcelle, prépare de délicieuses confitures vendues au magasin de l’abbaye.

Le travail monastique de la communauté, sous la houlette de sœur Marie-Pierre, est la culture de champignons que vous pouvez acheter également au magasin et qui entrent dans la composition de plusieurs produits. Sœur Claire réalise avec les plus petits de délicieux "champinains" et sœur Marie-Fabienne des champignons séchés.



Si vous cherchez un lieu pour vous poser, pour réfléchir ou prier au calme, sœur Colette et la communauté seront heureuses de vous accueillir pour un séjour à l’abbaye. Sœur Colette et sœur Pauline vous y offriront sourire et écoute bienveillante.

Quant à Mère Marie-Pascale, l’Abbesse, elle s’investit sur tous les fronts et veille au bien-être de toutes.