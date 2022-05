Blotti à l’intérieur du mur d’enceinte qui entoure le site prestigieux de l’abbaye de Villers, le vignoble est installé dans un clos de 20 ares, répartis sur 5 niveaux : la "plaine" et 4 terrasses.

L’appellation Villers-la-Vigne regroupe des produits originaux et uniques par leurs caractéristiques de vinification et leur terroir spécifique. Le Villers-la-Vigne se décline en rouge, blanc et rosé. Vu la petite superficie du vignoble, ces vins ne sont pas commercialisés mais réservés à la consommation des membres lors d’événements particuliers. Il est néanmoins possible de déguster un verre de vin lors d’une visite guidée du vignoble. Celles-ci ont lieu d’avril à septembre, le 1er samedi du mois à 14h30. Il est également possible d’organiser des visites pour groupe. Les informations pratiques se trouvent sur le site www.villers-la-vigne.be