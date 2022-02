On a visité pour vous "Arachnida", l’exposition sur les araignées !

Les 125 mètres carrés d'exposition complètent la collection permanente. C'est réellement l'occasion de mêler les animaux naturalisés caractéristiques du musée, à des spécimens vivants, de montrer les deux facettes de l’activité : le zoo et le musée.

Pour présenter cette exposition, le Musée d'histoire naturelle a invité quelques petits animaux plus ou moins sympas, à l'image de l'Hétéropodes David Bowie, une étonnante araignée poilue et orange, ou encore la mygale Goliath aux pieds roses, la plus grosse mygale qui existe. Elle se nourrit notamment de rongeurs et d'oiseaux.