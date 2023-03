A peine présenté, le plan alcool déçoit par son manque d’ambition. 15 ans qu’il était attendu, le voilà sorti ce fameux plan alcool interfédéral qui a pour objectif de diminuer la consommation d’alcool dans notre pays. Parmi les mesures les plus importante il y a une clarification de ce qui peut être vendu aux 16-18 ans : uniquement de la bière et du vin. Il ne pourra plus y avoir d’alcool vendu dans les stations-services de 22h à 7h et la mention " notre savoir-faire se déguste avec sagesse " va disparaître au profit d’une autre phrase qui n’a pas encore été définie. Au total, 75 points sont repris dans le plan. Depuis hier, il y a de nombreuses réactions qui dénoncent un plan décevant, manquant d’ambition. Il est à noter que notre pays est parmi les plus gros consommateurs d’alcool en Europe.

On a un problème avec l’alcool en Belgique ? C’est la question que l’on vous posait ce matin dans "C’est vous qui le dites".

Voici quelques moments forts de l’émission…