On a trouvé un moyen de garder les pâtes fraîches plus longtemps (et réduire le gaspillage) sans ajouter d'additif !

En Italie, les pâtes sont une affaire tellement sérieuse que des scientifiques se sont penchés sur la question de leur composition afin d'allonger leur durée de conservation. On parle bien sûr de tagliatelles ou de raviolis frais et non de paquets de coquillettes sèches soumises à une DLUO, c'est-à-dire une date limite d'utilisation optimale.

A l'heure où de nombreuses pistes sont explorées pour réduire le gaspillage alimentaire (que ce soit en supprimant les dates de péremption ou en recyclant les déchets alimentaires), les chercheurs transalpins sont parvenus à conserver des pâtes fraîches jusqu'à trois mois en agissant au niveau de la recette mais aussi de l'emballage. Généralement, les pâtes fraîches subissent un traitement similaire à la pasteurisation pour être conservées. Les industriels peuvent aussi y ajouter des additifs pour que l'on puisse les garder plus longtemps au frigo.