On a trouvé la recette d'un nouvel édulcorant naturel à base de… truffe !

Dans une omelette, dans des coquillettes ou dans un croque-monsieur, on se damnerait pour la truffe ! Imaginez si on pouvait en mettre aussi dans un yaourt ou un café ? L'option peut paraître fantasque et pourtant, il s'agit d'une piste d'exploration aux Etats-Unis pour mettre au point un édulcorant naturel à base de truffe. L'opération consiste précisément à prélever une protéine qui apporterait ce goût sucré.

Cette truffe ne présenterait aucun arrière-goût, contrairement à d'autres édulcorants.

Mais ce n'est pas n'importe quelle variété qui est utilisée. Cela vous décevra sans doute si vous êtes fan de la saveur intense de la truffe noire du Périgord mais ce n'est pas elle qui est utilisée dans ces recherches. Il n'est pas question non plus de réduire en bouillie la précieuse truffe blanche d'Alba. On parle ici d'une espèce de truffe surtout cultivée en Hongrie qui, visuellement, ressemble à la truffe noire avec ses marbrures qui titillent les papilles.