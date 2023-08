On a trouvé des microplastiques dans un cœur humain pour la première fois

"Nous avons utilisé un système d’imagerie chimique infrarouge direct au laser et une microscopie électronique à balayage pour déterminer si des microplastiques existent dans le cœur humain et ses tissus environnants", expliquent-ils dans l’étude. Résultat : les scientifiques ont découvert de minuscules morceaux de plastique de moins de cinq millimètres de long.

Les chercheurs ont pu "détecter des dizaines, voire des milliers de morceaux de microplastiques individuels dans la plupart des échantillons de tissus". Au total, neuf types de plastiques différents ont été découverts, le plus long mesurant 469 μm. S’ils ont pu être introduits au cours d’interventions chirurgicales, ils peuvent également trouver leur source ailleurs.

Ils ont également examiné des échantillons de sang de patients et découvert des microplastiques. Une autre étude, publiée en 2022 dans la revue Science of the Total Environment, établissait déjà la présence de microplastiques dans les poumons et dans le sang.