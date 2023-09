"On a tout fait pour gagner", positive Hoefkens, "il faut être plus tueur devant", peste Bodart

Le Standard peut être déçu de ne pas avoir quitté Sclessin avec les trois points vendredi soir après son match nul 0-0 contre la lanterne rouge Westerlo. Inefficaces offensivement, les Liegeois ont mis une grosse pression en deuxième période et en particulier enfin de match mais ne sont jamais parvenus à marquer.

"Les douze premières minutes n’étaient pas bonnes mais on a progressivement augmenté le tempo", a déclaré Carl Hofkens après la rencontre au micro d’Eleven/Dazn. "C’était de mieux en mieux. En deuxième mi-temps, j’étais vraiment content. On a essayé de se créer des occasions, on a gagné le ballon, on s’est battu. On a tout fait pour gagner ce match. Je suis aussi très content avec les joueurs qui sont montés au jeu. Je vois une progression, je vois les choses que je veux voir. Il a juste manqué de marquer un but", a analysé le coach du Standard.

"Mes joueurs ont tout donné. On mérite les trois points à 100%. Il y a une grande déception, c’est positif. On est le Standard et quand on ne gagne pas à domicile, on doit être déçu", a ajouté Hoefkens.