On a tous quelque chose en nous de Michel Berger

Yves Bigot n’est pas seulement PDG de TV5 Monde, il est aussi critique rock et biographie. Son dernier ouvrage retrace la vie d’un artiste culte de la chanson française : Michel Berger. Il est l’invité d’Elodie de Sélys pour nous parler de Quelque chose en nous de Michel Berger, et retracer la vie du chanteur dans le Mug.

Le livre est déjà paru en 2012, mais en cette année particulière qui commémore les 30 ans de la disparition de Michel Berger, il a été augmenté et réédité. Il faut dire que depuis, France Gall est aussi décédée. Les deux sont indissociables. Ils se croisent pour la première fois en 1963, dans les coulisses de l’émission Discorama. Ils n’ont que 16 ans.

Michel Berger, c’est d’abord l’histoire d’un jeune homme de bonne famille passionné par la musique et le rock’n’roll, le jazz, la soul. Admirateur de Ray Charles et des Beatles, il n’a pourtant pas la voix nécessaire pour devenir le plus grand, au même titre que ses idoles. C’est sans doute pour cela qu’il passera la plus grande partie de sa carrière à écrire et composer pour les autres, de Françoise Hardy à Daniel Balavoine en passant par Johnny Hallyday et Céline Dion. Homme ambitieux, qui est persuadé que la chanson française peut s’élever au même niveau que celle des States, et veut réellement peser sur son époque.

Avant France Gall, il y a eu Véronique Sanson. Yves Bigot les qualifie de presque jumeaux, tellement le couple était fusionnel. Mais avant leur mariage, Véronique s’en va. Blessé, trahi, Michel se rapproche de France, pour qui il compose La déclaration d’amour. Chanteuse en tête des charts français, connue à l’international grâce à sa victoire à l’Eurovision, c’est elle qui le remet sur les rails, tant professionnellement que dans la vie privée.