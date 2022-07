« On a toujours une force de caractère » : Teddy Teuma analyse le partage de l’Union face à Saint-Trond

L’Union Saint-Gilloise a débuté sa saison par un partage, 1-1, sur la pelouse semi-synthétique de Saint-Trond samedi soir. Teddy Teuma, le moteur de l’entrejeu unioniste, a tiré les enseignements de cette première rencontre de Pro League.

Tout a mal débuté pour l'Union. Les Trudonnaires ont rapidement implanté leurs griffes et ont su ouvrir le score très vite, après 20e minutes de jeu, des pieds de Hayashi. Quelque peu malmenée, Teddy Teuma a admis les difficultés de l’Union à rentrer dans le match : "On a eu du mal à se décoincer, à se mettre en place. Je ne sais pas pourquoi. A la mi-temps, on a su se dire les mots qu’il fallait. A 1-0, et on s’est dit qu’on avait plus rien à perdre. Ce qui m’a le plus dérangé ce sont les duels, on manquait de récupérations sur les premiers et deuxièmes ballons.", explique-t-il au micro de Benjamin Deceuninck.